Всем привет помагите пожалуйста заделать звуко буквиный разбор слова речь
Русский язык
Всем привет помагите пожалуйста заделать звуко буквиный разбор слова речь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Речь - (Р"еч") р [р"]-согл;непарн;зв;тв. е [`e]-глас;удар. ч [ч']-согл;непарн;мяг;глух. ь [-] 4 б;3 зв.
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