Все слова в которой являются безличными глаголами: А) вечерело, смеркается, делаем, спится; Б) дышится, дышим, рассвело; В) светает, вечереет, бежит, думается. Г) дышится, смерклось, подморозило, рассвело. Помогите пожалуйста

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Все слова в которой являются безличными глаголами: А) вечерело, смеркается, делаем, спится; Б) дышится, дышим, рассвело; В) светает, вечереет, бежит, думается. Г) дышится, смерклось, подморозило, рассвело. Помогите пожалуйста

Автор: Гость