почему Екатерину 2 называли "Великой"

Окружающий мир
почему Екатерину 2 называли "Великой"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В ее правление Россия стала ведущей европейской державой. Как говорили, без согласия Петербурга не могла начаться ни одна война. А на похоронах Екатерины английский посол сказал: "Хоронят Россию"..
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