Фигура в которой 2 триугольника и 6 четыркхугольников
Математика
Фигура в которой 2 триугольника и 6 четыркхугольников
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это шестиугольник наверно
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