ПЛИЗ 12. ДЛЯ 7 КЛАССА
Алгебра
ПЛИЗ 12. ДЛЯ 7 КЛАССА
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12 номер : 3m^3n / (m^3n+n^3n) * (m^n+n^n)/ m^n - 3m^2n / m^2n-m^n*n^n+n^2n = 3m^3n*(m^n+n^n) / m^n*(m^n+n^n)* (m^2n-m^n*n^n+n^2n) - 3m^2n / (m^2n-m^n*n^n+ n^2n) = 3m^2n / (m^2n-m^n*n^n+n^2n) - 3 m^2n / (m^2n-m^n*n^n+n^2n) = 0
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