Из двух городов,расстояние между которыми 644 км,одновременно навстречу друг другу вышли 2 поезда.Скорость одного поезда 48 км/ч.Найти расстояние,пройденное другим поездом, если известно,что поезда встретились через 7 часов.Опр...

Математика
Из двух городов,расстояние между которыми 644 км,одновременно навстречу друг другу вышли 2 поезда.Скорость одного поезда 48 км/ч.Найти расстояние,пройденное другим поездом, если известно,что поезда встретились через 7 часов.Определить скорость второго поезда.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Первый поезд прошел за 7 часов: 48*7= 336 км. Второй поезд за это время прошел: 644-336=308 км. Его скорость составляла: 308/7=44 км/чОтвет: второй поезд за 7 часов проехал 308 км. со скоростью 44 км/ч

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