Из двух городов,расстояние между которыми 644 км,одновременно навстречу друг другу вышли 2 поезда.Скорость одного поезда 48 км/ч.Найти расстояние,пройденное другим поездом, если известно,что поезда встретились через 7 часов.Опр...

Гость: Гость:

Первый поезд прошел за 7 часов: 48*7= 336 км. Второй поезд за это время прошел: 644-336=308 км. Его скорость составляла: 308/7=44 км/чОтвет: второй поезд за 7 часов проехал 308 км. со скоростью 44 км/ч