Из двух городов,расстояние между которыми 645км.,навстречу друг другу одновременно вышли 2 поезда.скорость одного поезда 62км/ч.Найти расстояние,пройденное другим поездом,если поезда встретились через 5 часов.

Математика
Из двух городов,расстояние между которыми 645км.,навстречу друг другу одновременно вышли 2 поезда.скорость одного поезда 62км/ч.Найти расстояние,пройденное другим поездом,если поезда встретились через 5 часов.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
62*5=310 км проехал 1-й поезд 645-310=335 км проехал 2-й поезд 335:5=67 км/час скорость 2-го поезда
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