Из двух городов,расстояние между которыми 645км.,навстречу друг другу одновременно вышли 2 поезда.скорость одного поезда 62км/ч.Найти расстояние,пройденное другим поездом,если поезда встретились через 5 часов.

Математика

Из двух городов,расстояние между которыми 645км.,навстречу друг другу одновременно вышли 2 поезда.скорость одного поезда 62км/ч.Найти расстояние,пройденное другим поездом,если поезда встретились через 5 часов.

Автор: Гость