Помогите плизззз,ребята!!! нужен номер 424

Математика
Помогите плизззз,ребята!!! нужен номер 424
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12      1,5           13,5            10,5 20       2              22               18 24       4              28                20 17,2    0,8           18               16.4 18,5    2,5           21               16
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