Помогите плизззз,ребята!!! нужен номер 424
Математика
Помогите плизззз,ребята!!! нужен номер 424
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12 1,5 13,5 10,5 20 2 22 18 24 4 28 20 17,2 0,8 18 16.4 18,5 2,5 21 16
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