Какое название имела традиция,за которой всем местам государствам запрещалось вести войны в период проведения Олимпийских игр?Помогите прошу вас!!)))Очень срочно

Литература
Какое название имела традиция,за которой всем местам государствам запрещалось вести войны в период проведения Олимпийских игр?Помогите прошу вас!!)))Очень срочно
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это временное перемирие 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Если к числу 61380 прибавлять несколько раз по три с половиной сотни, то никогда не п??лучится число 1) 63230 2) 63830 3) 64530 4) 62780 ...
Ответить
Другие предметы
напишите доклад пасхальный традиции на Руси
Ответить
История
История 7 1762-1796 Кто взял Измаил 26 июля 1770 года?
Ответить
Математика
Как расписать задачу без умножения мастер заменил все колёса на трёх машинах сколько колёс заменил мастер?
Ответить
Окружающий мир
Все про ивана третьего пожалуйста
Ответить