Какое название имела традиция,за которой всем местам государствам запрещалось вести войны в период проведения Олимпийских игр?Помогите прошу вас!!)))Очень срочно

Литература

Какое название имела традиция,за которой всем местам государствам запрещалось вести войны в период проведения Олимпийских игр?Помогите прошу вас!!)))Очень срочно

Автор: Гость