История 7 1762-1796 Кто взял Измаил 26 июля 1770 года?

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Штурм крепости Измаил привел к огромным потерям у турок. У них было убито около тридцати тысяч человек, у русских потери составили четыре тысячи. Русские захватили все орудия, а также драгоценности на 10 миллионов франков. Комендантом захваченной крепости стал Михаил Илларионович Кутузов. Тела русских убитых были похоронены на кладбищах, турок же бросали в Дунай, этим занимались пленные. В самом городе был открыт госпиталь.