Как расписать задачу без умножения мастер заменил все колёса на трёх машинах сколько колёс заменил мастер?
Математика
Как расписать задачу без умножения мастер заменил все колёса на трёх машинах сколько колёс заменил мастер?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У одной машины 4 колеса, значит он заменил 4 у одной, 4 у другой, 4 у третьей 4+4+4=12 Ответ: 12 колес заменил мастер
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