Как расписать задачу без умножения мастер заменил все колёса на трёх машинах сколько колёс заменил мастер?

Математика
Как расписать задачу без умножения мастер заменил все колёса на трёх машинах сколько колёс заменил мастер?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У одной машины 4 колеса, значит он заменил  4 у одной, 4 у другой, 4 у третьей 4+4+4=12 Ответ: 12 колес заменил мастер
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