Срочно!Помогите!Буду очень благодарна!Help!

Алгебра
Срочно!Помогите!Буду очень благодарна!Help!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(1+2х)(1-2х+4х²)/(1+2х)-2х=(1-2х)² 1-2х+4х²-2х=(1-2х)² 1-4х+4х ²=(1-2х)² (1-2х) ²=(1-2х)²
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Изолированый провод намотали на железный стержень и пропустили по проводу ток. как можно использовать это устройство? а электродвигатель б. эле...
Ответить
Другие предметы
Какой запас пищи допустим на раздаче?
Ответить
Литература
10 предложений о своём городе невеле.
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста очень нужно. Просто в геометрии не особо разбираюсь. Оценка м??жду 4 и 3!!! Заранее спасибо
Ответить
Математика
Реши уравнения а+36=56;а+37=39;57+а=78;25+а=89;69+а=98;а+46=82
Ответить