Срочно!Помогите!Буду очень благодарна!Help!

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Алгебра
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(1+2х)(1-2х+4х²)/(1+2х)-2х=(1-2х)² 1-2х+4х²-2х=(1-2х)² 1-4х+4х ²=(1-2х)² (1-2х) ²=(1-2х)²
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