10 предложений о своём городе невеле.
Литература
10 предложений о своём городе невеле.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)как твой город называется2)что ты делаешь в городе на каникулы 7-8 предл. 3) что тебе нравится в своём городе делать 2-3 предл. 4) что интересного для тебя там есть. 1 предл.
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