Помогите пожалуйста Попробуй вспомнить признаки этих природных сообществ: пустыни и луга. Прочитай каждое высказывание и запиши его номер под нужной иллюстрацией. 1. Растения имеют толстые, мясистые стебли и колючки вместо н...

Окружающий мир

Помогите пожалуйста Попробуй вспомнить признаки этих природных сообществ: пустыни и луга. Прочитай каждое высказывание и запиши его номер под нужной иллюстрацией. 1. Растения имеют толстые, мясистые стебли и колючки вместо настоящих листьев 2. способность всех животных, долгое время обходиться без воды. 3. Обилие растительной пищи и насекомых. 4. Обильные осадки. 5. Температура на солнце достигает + 60 С. 6. Ярко выражены времена года. 7. На карте она обозначается оранжевым цветом. 8. Животные ведут ночной образ жизни.

Автор: Гость