Про кого кажуть працьовитий як Мурашка срочно
Литература
Про кого кажуть працьовитий як Мурашка срочно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Людей, які люблять працювати і не цураються ніякої роботи, порівнюють з мурашками
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