Длина участка 12м.Ширина составляет 4/6 длины.Какова площадь и периметр участка
Математика
Длина участка 12м.Ширина составляет 4/6 длины.Какова площадь и периметр участка
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