Равнобедренная трапеция периметр равен 42 см меньшее основание равно 3 см диагональ делит тупой угол пополам найти длину стороны ,паралеьной основаниям трапеции и делящей боковые стороны пополам
Математика
Равнобедренная трапеция периметр равен 42 см меньшее основание равно 3 см диагональ делит тупой угол пополам найти длину стороны ,паралеьной основаниям трапеции и делящей боковые стороны пополам
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
42-3=39 см ответ 39 длину стороны паральной оснаваниям
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