Равнобедренная трапеция периметр равен 42 см меньшее основание равно 3 см диагональ делит тупой угол пополам найти длину стороны ,паралеьной основаниям трапеции и делящей боковые стороны пополам

Математика
Равнобедренная трапеция периметр равен 42 см меньшее основание равно 3 см диагональ делит тупой угол пополам найти длину стороны ,паралеьной основаниям трапеции и делящей боковые стороны пополам
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
42-3=39          см                                                                                             ответ  39 длину стороны  паральной  оснаваниям                     
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