Какую роль играет индивидуальное здоровье человекана формирование репродуктивн??го здоровья общества

География
Какую роль играет индивидуальное здоровье человекана формирование репродуктивн??го здоровья общества
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У здорового человека и работоспособность выше и дети здоровыми быть должны )  это и влияет на репродуктивное здоровье общества
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