Поставь местоимения в нужном падеже: Горжусь(она),посмотрел на (они),подошел к (он), позвонил(она), помогал(они),спросил про (он) хвалил(она)
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Поставь местоимения в нужном падеже: Горжусь(она),посмотрел на (они),подошел к (он), позвонил(она), помогал(они),спросил про (он) хвалил(она)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Горжусь ей Т.п., посмотрел на них Р.п., позвонил ей Д.п., помогал им Д.п., спросил про него Р.п., хвалил её Р.п. Надеюсь что правильно понял вопрос и помог.
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