Партия изделий содержит 2% брака. Среди не бракованных изделий 30% - первого сорта. О??тальные 343 изделия второго сорта. Сколько всего изделий в партии?

Алгебра
Партия изделий содержит 2% брака. Среди не бракованных изделий 30% - первого сорта. О??тальные 343 изделия второго сорта. Сколько всего изделий в партии?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть 100% не бракованных изделий,тогда второго сорта 70%=343 343*100/70=490 всего не бракованных изделий. если 2% брака, тогда 490=98% не бракованных. найдём сколько всего изделий 100*490/98=500 ответ :500 изделий
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