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Синонимы к слову ,,аллегорические,,
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Синонимы к слову ,,аллегорические,,
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Иносказание, передача отвлеченной идеи, мысли через образ.
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