Синонимы к слову ,,аллегорические,,

Русский язык
Синонимы к слову ,,аллегорические,,
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Иносказание, передача отвлеченной идеи, мысли через образ.
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