Назовите факторы оказывающие наибольшее влияние на климат Западной Сибири?

География
Назовите факторы оказывающие наибольшее влияние на климат Западной Сибири?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В Сибири во первых резко континентальных климат(зимой может быть -40 летом +40),безграничные леса вот эти 2 фактора наиболее влияют на климат Сибири
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