Чему равен угол правильного двадцатиугольника
Право
Чему равен угол правильного двадцатиугольника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
An = ((n-2)/n)*180 - формула. Подставляем: 12*180/20 = 162 гр.
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