Помогите пожалуйста,вот задание: из чисел 21,19,30,25,3,9,15,6,27 подбери такие три числа, сумма которыхравна 50.
Математика
Помогите пожалуйста,вот задание: из чисел 21,19,30,25,3,9,15,6,27 подбери такие три числа, сумма которыхравна 50.
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Ответ: 19, 25, 6 ++++++++++++++++++++++++++++++
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