Помогите пожалуйста,вот задание: из чисел 21,19,30,25,3,9,15,6,27 подбери такие три числа, сумма которыхравна 50.

Математика

Помогите пожалуйста,вот задание: из чисел 21,19,30,25,3,9,15,6,27 подбери такие три числа, сумма которыхравна 50.

Автор: Гость