Цена товара повысилась с 48 рублей дом 109,2 . На сколько процентов повысилась цена товаров
Математика
Цена товара повысилась с 48 рублей дом 109,2 . На сколько процентов повысилась цена товаров
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
109,2-48=61,2 61,2/48*100=127,5%
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