Цена товара повысилась с 48 рублей дом 109,2 . На сколько процентов повысилась цена товаров

Математика
Цена товара повысилась с 48 рублей дом 109,2 . На сколько процентов повысилась цена товаров
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
109,2-48=61,2 61,2/48*100=127,5%
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Разложите на множители: 4mx^2 - 25m
Ответить
Математика
Четыре целых умножить на 1,1/2
Ответить
Русский язык
Проспрягай любые два глагола исключения один с суффиксом а другой с суффиксом е ?? моём случае гнать обидеть в чём их исключительность ?
Ответить
Русский язык
Поставь местоимения в нужном падеже: Горжусь(она),посмотрел на (они),подошел к (он), позвонил(она), помогал(они),спросил про (он) хвалил(она)
Ответить
Право
Чему равен угол правильного двадцатиугольника
Ответить