Три предложения про весну на башкирском языке
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Три предложения про весну на башкирском языке
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Udaberri hasieran , txoriak dira kantatzen , loreak atarian
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