Реши уравнения а+36=56;а+37=39;57+а=78;25+а=89;69+а=98;а+46=82

Математика
Реши уравнения а+36=56;а+37=39;57+а=78;25+а=89;69+а=98;а+46=82
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.a+36=56   a=56-36   a=20 2.a+37=39   a=39-37   a=2 3.57+a=78   a=78-57  a=21 4.25+a=89 a=89-25 a=64 5.69+a=98 a=98-69 a=29 6.a+46=82 a=82-46 a=36
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