Помогите пожалуйста очень нужно. Просто в геометрии не особо разбираюсь. Оценка м??жду 4 и 3!!! Заранее спасибо

Математика

Помогите пожалуйста очень нужно. Просто в геометрии не особо разбираюсь. Оценка м??жду 4 и 3!!! Заранее спасибо

Автор: Гость