Помогите пожалуйста очень нужно. Просто в геометрии не особо разбираюсь. Оценка м??жду 4 и 3!!! Заранее спасибо

Математика
Помогите пожалуйста очень нужно. Просто в геометрии не особо разбираюсь. Оценка м??жду 4 и 3!!! Заранее спасибо
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Гость:
Треугольник равнобедренный? Можно условие задачи?
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