Какой запас пищи допустим на раздаче?
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Какой запас пищи допустим на раздаче?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дня три можно безбоязненно хранить в холодильнике и есть, в принципе, любой несладкий суп. Исключение - супы-пюре, их либо свежими, либо никак. Три дня можно хранить рыбный/уху, грибной. . Дольше "живут" супы на мясном и овощном бульонах - 4 дня без проблем. .Всё зависит от состояния холодильника . Щи из свежей капусты и из серой квашеной в нормальном холодильнике спокойно стоят около недели. Но всё это при условии, что каждую порцию из кастрюли достают чистым половником и греют отдельно.
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