Изолированый провод намотали на железный стержень и пропустили по проводу ток. как можно использовать это устройство? а электродвигатель б. электроскоп в. электромагнит г. электромагнитное реле

Физика

Изолированый провод намотали на железный стержень и пропустили по проводу ток. как можно использовать это устройство? а электродвигатель б. электроскоп в. электромагнит г. электромагнитное реле

Автор: Гость