Изолированый провод намотали на железный стержень и пропустили по проводу ток. как можно использовать это устройство? а электродвигатель б. электроскоп в. электромагнит г. электромагнитное реле
Физика
Изолированый провод намотали на железный стержень и пропустили по проводу ток. как можно использовать это устройство? а электродвигатель б. электроскоп в. электромагнит г. электромагнитное реле
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В - конечно же. Но свойства магнита будут только при прохождении тока.
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