Скорость катера в стоячей воде 18 км/ч, скорость течения реки 2 км/ч. С какой скорост??ю будет двигаться катер по течению реки за 3 часа? против течения?

Математика

Скорость катера в стоячей воде 18 км/ч, скорость течения реки 2 км/ч. С какой скорост??ю будет двигаться катер по течению реки за 3 часа? против течения?

Автор: Гость