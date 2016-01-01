Скорость катера в стоячей воде 18 км/ч, скорость течения реки 2 км/ч. С какой скорост??ю будет двигаться катер по течению реки за 3 часа? против течения?

Математика
Скорость катера в стоячей воде 18 км/ч, скорость течения реки 2 км/ч. С какой скорост??ю будет двигаться катер по течению реки за 3 часа? против течения?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По течению скорости складываются 18+2=20 против течения вычетаются 18-2=16
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