Периметр квадрата равен 24 дм.Вычисли его площадь.Помогите составить условие зада??и и ее решение.

Математика

Периметр квадрата равен 24 дм.Вычисли его площадь.Помогите составить условие зада??и и ее решение.

Автор: Гость