Периметр квадрата равен 24 дм.Вычисли его площадь.Помогите составить условие зада??и и ее решение.

Математика
Периметр квадрата равен 24 дм.Вычисли его площадь.Помогите составить условие зада??и и ее решение.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
P = 24 см S= ? см ² или Периметр 24 см Площадь ? см² решение: 24 : 4 = 6 см - одна сторона квадрата 6 * 6 = 36 см² - площадь квадрата
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