Все про ивана третьего пожалуйста
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Все про ивана третьего пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Иван 3(1462-1505) 1485-государь всея руси. Обьединил русские земли под властью Москвы,Новгород и Тверское княжество .В результате наследования Дмитров,Вологда,Углич,Ярославское и Ростовское княжество. освободил Русь от ардыжской иги(1480)-противостояние на реке Угре с ханом Ахматом.Создал судебник-Создание свода законов
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