Все про ивана третьего пожалуйста

Гость: Гость:

Иван 3(1462-1505) 1485-государь всея руси. Обьединил русские земли под властью Москвы,Новгород и Тверское княжество .В результате наследования Дмитров,Вологда,Углич,Ярославское и Ростовское княжество. освободил Русь от ардыжской иги(1480)-противостояние на реке Угре с ханом Ахматом.Создал судебник-Создание свода законов