напишите доклад пасхальный традиции на Руси
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напишите доклад пасхальный традиции на Руси
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пасху отмечают в память воскресения Иисуса Христа. Это самый светлый церковный праздник. Православная (русская) Пасха не всегда совпадает по времени с католической (немецкой) Пасхой (Ostern). Прочитай наш рассказ о традициях православной и скажи, чем похожи и чем отличаются традиции православного и католичекого праздника.
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