Если к числу 61380 прибавлять несколько раз по три с половиной сотни, то никогда не п??лучится число 1) 63230 2) 63830 3) 64530 4) 62780 5) 63480 Помогите! Срочно! Заранее спасибо!
Математика
Если к числу 61380 прибавлять несколько раз по три с половиной сотни, то никогда не п??лучится число 1) 63230 2) 63830 3) 64530 4) 62780 5) 63480 Помогите! Срочно! Заранее спасибо!
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