По составу слово - сидеть (ть -суффикс) Кто решит таму эту няшку:
Русский язык
По составу слово - сидеть (ть -суффикс) Кто решит таму эту няшку:
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Сид-корень, е-суффикс , ть-суффикс
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