Решите плиз по англискому языку

Английский язык
Решите плиз по англискому языку
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Задание-то где?Зачем отвечать,если его нет?
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