В классе в первом ряду стоит 6 парт , а во втором ряду на 2 парты меньше. сколько всего парт в классе ?
Математика
В классе в первом ряду стоит 6 парт , а во втором ряду на 2 парты меньше. сколько всего парт в классе ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6-2=4парты во втором ряду 6+4=10парт всего
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