В классе в первом ряду стоит 6 парт , а во втором ряду на 2 парты меньше. сколько всего парт в классе ?

Математика

В классе в первом ряду стоит 6 парт , а во втором ряду на 2 парты меньше. сколько всего парт в классе ?

Автор: Гость