Из двух городов, расстояние между которыми равно 105 км, одновременно в противоположных направлениях выехали 2 велосипедиста. один из них ехал со скоростью 12 км/ч, а другой 15 км/ч. Какое расстояние будет между ними через 3 часа
Математика
Из двух городов, расстояние между которыми равно 105 км, одновременно в противоположных направлениях выехали 2 велосипедиста. один из них ехал со скоростью 12 км/ч, а другой 15 км/ч. Какое расстояние будет между ними через 3 часа
Ответ(ы):
Гость:
1) 12*3=36-км проехал 1-ый 2)15*3=45км -2-ой 3)105-(36+45)=24
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