Из двух городов, расстояние между которыми равно 105 км, одновременно в противоположных направлениях выехали 2 велосипедиста. один из них ехал со скоростью 12 км/ч, а другой 15 км/ч. Какое расстояние будет между ними через 3 часа

Математика

Из двух городов, расстояние между которыми равно 105 км, одновременно в противоположных направлениях выехали 2 велосипедиста. один из них ехал со скоростью 12 км/ч, а другой 15 км/ч. Какое расстояние будет между ними через 3 часа

Автор: Гость