Из двух городов выехали одновременно навстречу друг другу два мотоцикла один из них двигался со средней скоростью 70 км в час и проехал до встречи 170 километров а другой двигался со средней скоростью 65 километров в час Найдит...

Математика

Из двух городов выехали одновременно навстречу друг другу два мотоцикла один из них двигался со средней скоростью 70 км в час и проехал до встречи 170 километров а другой двигался со средней скоростью 65 километров в час Найдите расстояние между городами Составь и реши обратную задачу

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