Из двух городов выехали одновременно навстречу друг другу два мотоцикла один из них двигался со средней скоростью 70 км в час и проехал до встречи 170 километров а другой двигался со средней скоростью 65 километров в час Найдит...
Математика
Из двух городов выехали одновременно навстречу друг другу два мотоцикла один из них двигался со средней скоростью 70 км в час и проехал до встречи 170 километров а другой двигался со средней скоростью 65 километров в час Найдите расстояние между городами Составь и реши обратную задачу
Ответ(ы):
Гость:
Здесь наверняка ошибка и Первый мотоциклист проехал до встречи 140км со скоростью 70 км в час за 140 :70 = 2 часа Так как мотоциклисты выехали одновременно то второй мотоциклист тоже ехал 2 часа со скоростью 65 км и проехал 65 * 2 = 130 км Расстояние между городами 140 +130= 270 км
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