Сократите дробь 12/18, 18/20, 20/24, 24/30
Математика
Сократите дробь 12/18, 18/20, 20/24, 24/30
Ответ(ы):
Гость:
12/18=2/3 ; 18/20=9/10=0,9 ; 20/24=5/6 ; 24/30=4/5=0,8
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