Математикам Какова была первоначальная цена каждого из новогодних подарков скол??ко рублей стал стоить подарки После снижения цены

Математика
Математикам Какова была первоначальная цена каждого из новогодних подарков скол??ко рублей стал стоить подарки После снижения цены
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Гость:
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