Лена выиграла 32 очка. Вася в 4 раза меньше, чем Лена. А Маша на 26 очков больше, чем Ва??я. Кто набрал больше всего очков? помогите найти решение
Математика
Лена выиграла 32 очка. Вася в 4 раза меньше, чем Лена. А Маша на 26 очков больше, чем Ва??я. Кто набрал больше всего очков? помогите найти решение
Ответ(ы):
Гость:
32:4=8 очков ( Вася) 26+8=34 (Маша)
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