Лена выиграла 32 очка. Вася в 4 раза меньше, чем Лена. А Маша на 26 очков больше, чем Ва??я. Кто набрал больше всего очков? помогите найти решение

Математика

Лена выиграла 32 очка. Вася в 4 раза меньше, чем Лена. А Маша на 26 очков больше, чем Ва??я. Кто набрал больше всего очков? помогите найти решение

Автор: Гость