Мы сейчас проходим Правописание корней с чередованием гласных А-О вот вопрос слово УТВАРЬ исключение если нет то как его проверить
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Мы сейчас проходим Правописание корней с чередованием гласных А-О вот вопрос слово УТВАРЬ исключение если нет то как его проверить
Ответ(ы):
Гость:
Утварь исключение и словарное
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