Сопоставь названия растений с семейством цветковых растений. Рожь, рис. 1) Кресто??ветные Одуванчик, георгин. 2) Розоцветные Капуста, редька. 3) Паслёновые Бобы, фасоль. 4) Мотыльковые Шиповник, яблоня. 5) Сложноцветные К...

Биология
Сопоставь названия растений с семейством цветковых растений. Рожь, рис. 1) Кресто??ветные Одуванчик, георгин. 2) Розоцветные Капуста, редька. 3) Паслёновые Бобы, фасоль. 4) Мотыльковые Шиповник, яблоня. 5) Сложноцветные Картофель, дурман. 6) Злаковые
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1. Крестоцветные - капуста, редис 2. Розоцветные - шиповник, яблоня 3. Пасленовые - картофель, дурман 4. Мотыльковые - бобы, фасоль 5. Сложноцветные - одуванчик, георгин 6. Злаковые - рожь, рис
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