Значение слов : Трудолюбие Труд Труженик Трудности И что кроме общего корня ??бъединяет все эти слова

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Трудолюбие - любовь к труду. Труд - деятельность человека, которая направленная на удовлетворение потребностей. Труженик - человек, отличающийся трудолюбием Трудности - какие-либо препятствия для преодоления которых нужно приложить некоторые усилия. Общее: они все относятся к деятельности человека