Помогите!!! а) (5,7 + (-6,9)) -(1\4 +1/10) б) -3,4 -а -8,7 при а=-12,1 желательно с решением.

Математика

Помогите!!! а) (5,7 + (-6,9)) -(1\4 +1/10) б) -3,4 -а -8,7 при а=-12,1 желательно с решением.

Автор: Гость