Помогите!!! а) (5,7 + (-6,9)) -(1\4 +1/10) б) -3,4 -а -8,7 при а=-12,1 желательно с решением.
Математика
Помогите!!! а) (5,7 + (-6,9)) -(1\4 +1/10) б) -3,4 -а -8,7 при а=-12,1 желательно с решением.
Ответ(ы):
Гость:
=(5,7-6,9)-(0,25+0,1)=-1,2-0,35=-1,55 ------------------------------------------------------ -3,4-a-8,7=-12,1-a -12,1-(-12,1)=-12,1+12,1=0 ----------------------------------------
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Английский язык
Напишите по-английски. Не ленись! Не сердись! Не глупи! Не готовь рыбу. Не переводи это слово. Не рисуй кошку. Не бери мой телефон. ...