Помогите пожалуйста сделать запись и решение Из гаража на работу вышли 45 автобу??ов, а маршрутных такси - в 3 раза меньше. После этого в гараже осталось 8 машин. Объясни, что означают следующие выражения: 45:3 45+45:3 45...

Математика

Помогите пожалуйста сделать запись и решение Из гаража на работу вышли 45 автобу??ов, а маршрутных такси - в 3 раза меньше. После этого в гараже осталось 8 машин. Объясни, что означают следующие выражения: 45:3 45+45:3 45-45:3 45+45:3+8

Автор: Гость