Помогите пожалуйста сделать запись и решение Из гаража на работу вышли 45 автобу??ов, а маршрутных такси - в 3 раза меньше. После этого в гараже осталось 8 машин. Объясни, что означают следующие выражения: 45:3 45+45:3 45...
Математика
Помогите пожалуйста сделать запись и решение Из гаража на работу вышли 45 автобу??ов, а маршрутных такси - в 3 раза меньше. После этого в гараже осталось 8 машин. Объясни, что означают следующие выражения: 45:3 45+45:3 45-45:3 45+45:3+8
Ответ(ы):
Гость:
45:3=15 маршр.такси 45+45:3=60 вышли на работу 45-45:3= на30 автобусов больше 4)68твсего в гараже
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