Многоугольник составлен из четырех фигур (без наложения друг на друга),площади ко??орых равны 7кв.см,12кв.см,32кв.см и 14кв.см.Чему равна площадь многоугольника?

Математика
Многоугольник составлен из четырех фигур (без наложения друг на друга),площади ко??орых равны 7кв.см,12кв.см,32кв.см и 14кв.см.Чему равна площадь многоугольника?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Соглашусь с тем ответом Объяснение: Ширина и длина не известны(или в этом случае их нет) Чтобы найти площадь сложи все известные величины углов(скажем так) подумав поймешь а так все верно
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