Как сложилась новая политическая расстановка сил во франции после войны?

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Вторая мировая война резко изменила соотношение сил на мировой арене. Германия, Италия, Япония, которые до войны принадлежали к числу великих держав, в результате военного поражения на некоторое время превратились в зависимые страны, оккупированы иностранными войсками. Их экономический потенциал был существенно ослаблен. Временно потеряла статус великой державы и Франция, которая была разгромлена Германией в 1940 г. и в течение четырех лет находилась под оккупацией немецко-фашистских войск. Великобритания, хотя и завершила войну как одна из трех великих держав-победительниц, ослабила свои позиции. В экономическом и военном отношении она далеко отстала от США и была зависимой от американской помощи. США значительно укрепили свои позиции на мировой арене. Американцы располагали самую многочисленную и мощную армию во всем капиталистическом мире: к 1949 г. они пользовались монополией на ядерное оружие. США превратились в лидера капиталистического мира, претендовавших на мировую гегемонию. Другой влиятельной силой в мировой политике стал Советский Союз, престиж которого в послевоенном мире вырос небывалой степени. Исходя из того, что СССР понес наибольшие потерь во времена войне и его вклад в разгром фашизма был решающим, советское руководство претендовало на ведущую роль в решении вопросов послевоенного устройства мира. Итак, начали определяться контуры новой, биполярной структуры послевоенного мира.